Шесть человек пострадали в массовом ДТП в центре Тюмени

| Фото: Евгения Тенегина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Тенегина, ИА "Тюменская линия"

Шесть человек пострадали в дорожной аварии на ул. Мориса Тореза в Тюмени 29 августа. По предварительным данным, трое из них – в тяжелом состоянии.

ДТП произошло примерно в 12 часов 30 минут неподалеку от ТРЦ "Галерея Вояж.

"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с четырьмя легковыми машинами. Один из автомобилей загорелся после удара", – рассказал сотрудник региональной ГИБДД Евгений Шикунов.

На месте работают два наряда ДПС, МЧС, сотрудники скорой помощи.

Инна Пахомова