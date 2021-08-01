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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Шесть человек пострадали в массовом ДТП в центре Тюмени

Происшествия, 14:14 29 августа 2021

Евгения Тенегина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Тенегина, ИА "Тюменская линия"

Шесть человек пострадали в дорожной аварии на ул. Мориса Тореза в Тюмени 29 августа. По предварительным данным, трое из них – в тяжелом состоянии.

ДТП произошло примерно в 12 часов 30 минут неподалеку от ТРЦ "Галерея Вояж.

"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с четырьмя легковыми машинами. Один из автомобилей загорелся после удара", – рассказал сотрудник региональной ГИБДД Евгений Шикунов.

На месте работают два наряда ДПС, МЧС, сотрудники скорой помощи.

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Инна Пахомова

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# авария , автомобилисты , ГИБДД Тюменской области

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