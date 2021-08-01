В Тюменский медуниверситет зачислили 855 первокурсников

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

В Тюменском государственном медицинском университете завершилась приемная кампания на образовательные программы специалитета и бакалавриата, сообщает вуз.

"В этом году на первый курс зачислены 855 человек. Это на 14 человек больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество бюджетных мест. На места с обучением за счет федерального бюджета зачислено 562 человека. По бюджетным местам контрольные цифры приема выполнены на 100 процентов", - сказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Виктор Платицын.

Он сообщил, что из 562 бюджетников 330 человек – те, кто заключил договоры о целевом обучении, это 58,7% от всего бюджетного набора.

293 человека зачислены на места с оплатой стоимости обучения.