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В Тюменский медуниверситет зачислили 855 первокурсников

Общество, 16:17 30 августа 2021

Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

В Тюменском государственном медицинском университете завершилась приемная кампания на образовательные программы специалитета и бакалавриата, сообщает вуз.

"В этом году на первый курс зачислены 855 человек. Это на 14 человек больше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество бюджетных мест. На места с обучением за счет федерального бюджета зачислено 562 человека. По бюджетным местам контрольные цифры приема выполнены на 100 процентов", - сказал ответственный секретарь приемной комиссии вуза Виктор Платицын.

Он сообщил, что из 562 бюджетников 330 человек – те, кто заключил договоры о целевом обучении, это 58,7% от всего бюджетного набора.

293 человека зачислены на места с оплатой стоимости обучения.

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# первокурсники , Тюменский ГМУ

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