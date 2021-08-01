Прокурор взял на контроль расследование массового ДТП в Тюмени

| Фото: Евгения Тенегина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Тенегина, ИА "Тюменская линия"

Проверку по факту аварии с участием пяти автомобилей на ул. Трактовой в Тюмени взял на контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских, сообщает надзорное ведомство.

"Специализированный отдел по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Тюменской области проводит процессуальную проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося", — рассказали в прокуратуре региона.

Напомним, ДТП произошло днем 29 августа на путепроводе в центре Тюмени. Здесь столкнулись пять машин, одна из них после удара загорелась. В результате аварии пострадали шестеро.