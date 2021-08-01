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Тюменцы могут представить свои проекты на питчинге

Общество, 12:23 31 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Получить обратную связь о своих проектах смогут тюменцы от 14 до 35 лет на питчинге, который организует Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

"Регулярно специалисты из Медиацентра, СМИ и диджитал-агентств будут давать обратную связь проектам медийщиков и их сообществ", — рассказали организаторы.

Участникам питчинга необходимо подготовить презентацию с описанием проекта, целью, задачами, KPI и первыми тремя шагами к реализации.

Прием заявок продлится до 2 сентября по ссылке. Список экспертов питчинга пришлют участникам на почту за три дня до мероприятия. Телефон для справок: 21-55-37.

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# медиацентр , молодежь , проекты

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