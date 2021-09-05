Тюменская вездеходная техника пользуется спросом в ОАЭ

| Фото: berkut8.ru/ | Фото: berkut8.ru/

Тюменские болотоходы популярны не только в России, но пользуются спросом и в странах ближнего зарубежья, в Казахстане, Белоруссии, на Украине и даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор "Тюменского завода вездеходной техники" Александр Фролов.

"С детства увлекался вездеходной техникой. Позже решил построить вездеход для себя, так как веду активный образ жизни, постоянно езжу на охоту и рыбалку, а там без такой техники никак. Но к сожалению мой вездеход сразу ушел в аренду, и я понял, что эта техника востребована и на производстве ее можно заработать. С этого я начал заниматься этим бизнесом", - добавил он.

"Тюменский завод вездеходной техники" открыл производство в 2011 году. С этого момента выпущено более 150 снегоболотоходов "Беркут 8", более 600 квадроциклов.

По словам Александра Фролова их клиенты не только предприятия нефтегазовой отрасли, геологоразведки и энергетики, но и физические лица.

"Снегоболотоходы предназначены для самых сложных маршрутов, в том числе водных. Наши вездеходы имеют высокую проходимость в любое время года в условиях полного бездорожья: болота, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы, захламленные лесные размытые берега, любой снежный покров" - пояснил он.

Помимо производства под заказ, техника предоставляется в аренду с профессиональным экипажем для выполнения различных клиентских задач.

При поддержки Инвестиционного агентства Тюменской области действующий бизнес по производству машин-снегоболотоходов перенесен и расширен. Общая производительность нового комплекса составляет около 20 машин. На предприятии создано 120 рабочих мест.

Весь процесс производства снегоболотоходов "под ключ" организован в собственных цехах завода. Особое внимание уделяется оснащению машины электроникой и организации эргономичного и удобного для водителя пространства в кабине.

Производство машин ведется под заказ с учетом индивидуальных требований клиента

"Для меня это и хобби, и бизнес. Я люблю делать хороший продукт, который нравится людям, и за что мне благодарны клиенты. В планах - продолжать усовершенствование имеющегося модельного ряда до идеального состояния, но и ведем разработки совершенно новых моделей вездеходной техники. Эта техника специфична - для каждого региона есть свои особенности. Где-то нужна шестиколесная техника, где-то восьмиколесная, а где-то проезжает и четырехколесная, кому-то нужна техника с закрытой кабиной, а кому-то с открытой. Мы хотим предоставлять клиентам на одном предприятии весь спектр выпускаемой техники", - подытожил он.

| Фото: berkut8.ru/ | Фото: berkut8.ru/

Ирина Шемякина