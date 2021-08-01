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Тюменские дзюдоисты завоевали 10 медалей на татами Санкт-Петербурга

Спорт, 17:20 31 августа 2021

ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские дзюдоисты завоевали 10 наград на соревнованиях в Санкт-Петербурге, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Тюменцы приняли участие в турнире среди юношей и девушек до 18 лет, посвященном памяти заслуженного тренера Александра Абрамова и турнире памяти заслуженного тренера Александра Корнеева среди юниоров и юниорок до 21 года. На соревнования заявились 43 субъекта страны, Тюменскую область представляли 18 спортсменов.

Обладателем золотой медали турнира памяти Александра Абрамова стал Мустафа Шахнавазов. В весовой категории до 46 кг он одержал пять побед. В этом же весе серебро завоевал Сергей Петухов.

На вторую ступень пьедестала поднялись Бислан Катамардов и Полина Вакушина. Обладателями бронзовых наград стали Екатерина Мохирева, Дарья Стародумова и Александра Мосолова.

Бронзовые медали на турнире памяти Александра Корнеева завоевали Серикбай Жанабеков, Асан Аугалиев и Сафура Рустамова.

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# ЦОП Тюмень-дзюдо

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