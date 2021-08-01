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После ДТП с автобусом в ООО "Тюменьавтолайн" нашли нарушения

Происшествия, 13:45 31 августа 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На 100 тыс. рублей оштрафовано транспортное предприятие "Тюменьавтолайн" за работу с нарушениями условий лицензии. Внеплановая проверка в компании прошла после ДТП с участием ее автобуса, сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Как выяснилось, "Тюменьавтолайн" нарушало порядок заполнения путевых листов, не указывалась и не заверялась дата выезда и въезда транспортного средства на парковку.

Выявлены также нарушения продолжительности рабочего времени водителей, не соблюдались требования к их инструктажу. Представитель "Тюменьавтолайн" в суде согласился с выявленными нарушениями и указал, что меры к их устранению приняты.

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# автобусы , водители , проверка , штрафы

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