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В Тюменской области новый учебный год начался для 230 тысяч детей

Общество, 11:01 01 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для более 230 тыс. детей Тюменской области начался новый учебный год 1 сентября. Первый раз в первый класс отправились 26 тыс. вчерашних дошколят.

Пять новых школ в регионе откроют свои двери 1 сентября. Две из них – в ЖК Звездный и на ул. Зелинского в Тюмени, еще три - в Вагайском и Ялуторовском районах.

В школах для первоклассников и выпускников прошли торжественные линейки, для всех остальных учеников - классные часы, посвященные Году науки и технологий. Учебный процесс будет организован в стандартном очном формате, в классах.

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# 1 сентября , школы

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