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Сотрудники ГИБДД в сентябре будут нести службу у тюменских школ

Общество, 18:50 31 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Cотрудники ГИБДД будут нести службу у школ Тюменской области, а также проведут уроки дорожной безопасности в каждом образовательном учреждении в сентябре, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В преддверии нового учебного года активная общественность Тюмени вместе с сотрудниками ГИБДД призвала водителей к аккуратности и соблюдению Правил дорожного движения. 31 августа прошла акция на ул. Республики в Тюмени. Ее поддержали главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Волонтеры выстроились с изображением знака "Дети" и баннерами с хештегами #ДорогаВШколу, #СбавьтеСкорость вдоль улицы с интенсивным движением транспорта, чтобы как можно больше водителей могли увидеть их призыв.

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В 2021 году в ДТП в Тюменской области получили травмы 309 детей, три ребенка погибли. Каждый десятый юный участник дорожной аварии сбит на пешеходном переходе.

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# безопасность , Госавтоинспекция Тюменской области , дети

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