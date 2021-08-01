Сотрудники ГИБДД в сентябре будут нести службу у тюменских школ

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Cотрудники ГИБДД будут нести службу у школ Тюменской области, а также проведут уроки дорожной безопасности в каждом образовательном учреждении в сентябре, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В преддверии нового учебного года активная общественность Тюмени вместе с сотрудниками ГИБДД призвала водителей к аккуратности и соблюдению Правил дорожного движения. 31 августа прошла акция на ул. Республики в Тюмени. Ее поддержали главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.

Волонтеры выстроились с изображением знака "Дети" и баннерами с хештегами #ДорогаВШколу, #СбавьтеСкорость вдоль улицы с интенсивным движением транспорта, чтобы как можно больше водителей могли увидеть их призыв.

В 2021 году в ДТП в Тюменской области получили травмы 309 детей, три ребенка погибли. Каждый десятый юный участник дорожной аварии сбит на пешеходном переходе.