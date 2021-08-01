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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

День знаний в Тюмени будет солнечным

Общество, 09:20 30 августа 2021

Образование Тюменской области ВК

Солнечно и прохладно будет в Тюмени в ближайшую неделю, с 30 августа по 5 сентября.

Как отмечает центр Фобос, жителей региона ждет комфортная солнечная погода, и только в самом конце рабочей недели потеплеет, местами пройдут дожди.

30 августа в областном центре днем воздух прогреется до плюс 17 градусов. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 8.

31 августа синоптики обещают солнечный день, температура воздуха составит плюс 14 градусов. Ночью небо станет пасмурным и похолодает до плюс 9.

День знаний в Тюмени будет преимущественно солнечным, а воздух прогреется до плюс 16. Ночная температура воздуха составит плюс 8 градусов.

2 сентября синоптики прогнозируют пасмурное небо и потепление до плюс 23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 15.

3 сентября воздух днем прогреется до 27 градусов. Ночью ожидается до плюс 17.

В выходные дни, 4 и 5 сентября тюменцам обещают теплую погоду. В дневные часы температура воздуха составит от 26 до 29 градусов, осадки маловероятны.

Любовь Голышева

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