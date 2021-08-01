Букет к 1 сентября обойдется тюменским родителям в 1 тыс. 390 рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в тройку российских регионов, где накануне 1 сентября самые дорогие букеты цветов – в среднем 1 тыс. 390 рублей.

А самая высокая средняя стоимость букета зафиксирована в Москве – 1 тыс. 608 рублей. На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ: там средняя цена букета в августе составляла 1 тыс. 570 рублей. Такие данные РИА Новости предоставили в компании "Эвотор", аналитики которой накануне Дня знаний 1 сентября проанализировали продажи цветочных магазинов в РФ. Для исследования использовались данные чеков 800 тыс. смарт-терминалов по всей стране.

Примерно такой же порядок цен в Краснодарском крае, где средняя стоимость букета достигает 1 тыс. 373 рублей, в Приморье (1 тыс. 347 рублей), в Иркутской области (1 тыс. 279 рублей) и Санкт-Петербурге (1 тыс. 252 рубля).

Самая низкая в стране средняя цена букета составляет 678 рублей и зафиксирована в Псковской области. Не намного дороже цветы в Томской области (781 рубль), Кировской области (772 рубля) и Пермском крае (728 рублей). Во многих регионах средняя стоимость букета не превышает одной тысячи рублей: например, средний чек в Калининградской области - 995 рублей, а в Омской и Астраханской - 967 рублей и 960 рублей.

Самыми популярными цветами в преддверии школьного праздника стали роза и хризантема, которые лидируют с большим отрывом, а также альстромерия. Кроме того, в топ-список вошли гвоздика, гипсофила, эустома, гербера и лилия.