Росгвардейцы проверяют готовность тюменских школ к новому учебному году

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Представители Росгвардии проверяют состояние антитеррористической защищенности объектов образования и деятельность сотрудников частных охранных организаций в Тюменской области перед Днем знаний.

Инженерно-досмотровые группы тюменского ОМОНа с использованием спецсредств и служебных собак обследуют прилегающие территории и здания учреждений образования областной столицы на предмет своевременного обнаружения взрывчатых веществ и взрывоопасных предметов. Сотрудники вневедомственной охраны уделяют особое внимание антитеррористической укрепленности и освещения объектов, работоспособности камер видеонаблюдения, исправности кнопок тревожной сигнализации, а также анализируют состояние технических средств охраны объектов региона. Проводят дополнительные инструктажи с трудовыми коллективами по их использованию.

"При срабатывании кнопки "тревога" наряд вневедомственной охраны, находящийся на маршруте патрулирования вблизи охраняемого объекта, в кратчайшее время прибывает на место, оценивает обстановку и сообщает информацию в другие службы, ведомства для проведения дальнейших мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия при возникновении внештатной ситуации", - отметил командир батальона отдела вневедомственной охраны по Тюмени теруправления Росгвардии подполковник Владимир Звонарёв.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы проверяют соблюдение требований действующего законодательства в сфере частной охранной деятельности. У работников ЧОП проверяется наличие служебного удостоверения охранника и срок его действия, необходимая документация на посту охраны. Также офицеры дополнительно доводят алгоритм действий при возникновении чрезвычайного происшествия на охраняемых объектах.

В День знаний сотрудники Росгвардии будут охранять общественный порядок и обеспечивать безопасность граждан, маршруты нарядов вневедомственной охраны будут максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий.