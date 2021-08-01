В Тюменской области меню питания для школьников разработают с учетом особенностей здоровья

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Школьникам Тюменской области, которые нуждаются в лечебном, диетическом питании предлагается отдельное меню. Оно разрабатывается на основании назначений лечащего врача, в него входит набор продуктов для указанной патологии.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

"Все необходимые документы для составления отдельного меню для ребенка с той или иной патологией предоставляют родители, законные представители. Разработкой меню в Тюменской области занимается Центр технологического контроля по запросу образовательной организации. Специалисты центра также могут заменить продукты в меню в соответствии с рекомендациями, указанными в медицинской справке", - рассказали эксперты.

В Тюменской области в новом учебном году планируют сохранить охват горячим питанием на уровне прошлого года - не ниже 99% - это примерно 230 тыс. 570 детей. По предварительному прогнозу 1 сентября 2021 г. за парты сядут 232 тыс. 627 учеников.

Анжела Лебедева