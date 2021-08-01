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Как выбрать самые свежие цветы в магазине, напомнил тюменцам Роспотребнадзор

Общество, 16:35 31 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как выбрать самые живые цветы и как продлить их свежесть максимально долго, напомнили тюменцам в Роспотребнадзоре в преддверии 1 сентября.

Специалисты советуют обращать внимание на стебель - он не должен быть слишком сухим. На свежесть укажет и наличие "рубашечного листа" на соцветии - это самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид.

Степень раскрытия бутона - еще один важный показатель того, простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью распустившийся эффектно смотрится на витрине, но радовать в вазе будет недолго.

Эластичность лепестков тоже указывает на свежесть. Отогнутый лепесток должен легко вернуться на место и принять прежнюю форму. У растений не первой свежести лепестки выглядят слабыми, вялыми, слегка подсохшими по краям, они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при прикосновении.

Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне, будь то блестки или оборки из фольги, также является показателем свежести. Такие манипуляции флористов - это нередко способ отвлечь внимание от качества растений.

После покупки букет лучше как можно скорее поместить в воду, предварительно сделав косой срез на каждом стебле и удалив нижние листья, которые в противном случае оказались бы под слоем воды и начали гнить.

Эксперты советуют не ставьте в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи и щепотка сахара помогут дольше сохранить свежесть букета.

Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

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# 1 сентября , букеты , инфографика , Роспотребнадзор , флористы , цветы

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