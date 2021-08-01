Квест-марафон по русскому языку проведут для школьников Ишима 1 сентября

библиотеки г. Ишима во ВКонтакте | Фото: библиотеки г. Ишима во ВКонтакте | Фото:

Марафон знаний "К сокровищам родного языка" проведут библиотекари Ишима для школьников с пятого по восьмой класс в День знаний. Квест пройдет на средства выигранного гранта фонда "Русский мир".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила сотрудник детской библиотеки Юлия Назарова.

Ребятам из 10 команд предстоит пройти 10 интеллектуальных, спортивных и творческих станций. На площадках школьников встретят ведущие в стилизованных русских костюмах и предложат участникам составить запоминающийся слоган о русском языке, пройти мастер-классы по скорочтению, сделать зарядку под русскую народную плясовую, разгадать метаграммы и придумать русский эквивалент иностранным пословицам.

"Во-первых, ждем, что дети еще раз оценят всю силу, мощь и красоту русского языка, второе – марафон поможет освежить знания после долгих летних каникул", - пояснила библиотекарь.

Квест пройдет соблюдением всех мер безопасности, подчеркнула она. Победителей и участников будут наградят дипломами и памятными подарками: орфоэпическими, орфографическими и другими словарями русского языка.

Проект реализует социокультурный психолого-педагогический досуговый центр "Сфера".

библиотеки г. Ишима во ВКонтакте | Фото: библиотеки г. Ишима во ВКонтакте | Фото:

Инна Кондрашкина