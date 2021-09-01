Тюменцам предлагают присоединиться ко всероссийскому флешмобу #ВперёдкЗнаниям

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Флешмоб #ВперёдкЗнаниям, приуроченный к началу учебного года в очном формате, проходит в России 1 сентября, сообщает Минпросвещения России.

Каждому, кто присутствует на праздничной линейке, предлагают опубликовать в соцсетях свои фото, фото с классом и классным руководителем. Их можно сопроводить рассказом о том, как отметили День знаний в школе, колледже, техникуме или вузе. Хештег акции - #ВперёдкЗнаниям.