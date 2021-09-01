  • 1 сентября 20211.09.2021среда
  • В Тюмени 11..13 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам предлагают присоединиться ко всероссийскому флешмобу #ВперёдкЗнаниям

Общество, 13:54 01 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Флешмоб #ВперёдкЗнаниям, приуроченный к началу учебного года в очном формате, проходит в России 1 сентября, сообщает Минпросвещения России.

Каждому, кто присутствует на праздничной линейке, предлагают опубликовать в соцсетях свои фото, фото с классом и классным руководителем. Их можно сопроводить рассказом о том, как отметили День знаний в школе, колледже, техникуме или вузе. Хештег акции - #ВперёдкЗнаниям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День знаний , флешмоб

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:54 01.09.2021Тюменцам предлагают присоединиться ко всероссийскому флешмобу #ВперёдкЗнаниям
13:44 01.09.2021В Тюменской области зарегистрирована смерть 17 человек с COVID-19
13:42 01.09.2021ТюмГУ упрочил свои позиции в международном рейтинге "Три миссии университета"
13:07 01.09.2021В лесопарке Гагарина появятся археологическая, орнитологическая и ботаническая тропы