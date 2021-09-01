В пятые классы тюменской физико-математической школы поступили 99 школьников

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99 детей начинают обучение в пятых классах физико-математической школы Тюменской области с 1 сентября. Пополнился и преподавательский состав образовательного учреждения, занятия в школе будут вести пять новых учителей.

С новым учебным годом учеников и учителей поздравил директор областного департамента образования и науки, заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

"День знаний для физико-математической школы — это особый день для каждого из вас, потому что знания как таковые являются обязательным атрибутом вашей жизни, желания их постигать и никогда не останавливаться на достигнутом — ваше ежедневное бытие, — отметил Алексей Райдер. — Уверен, что все ожидания оправдаются, что у пятиклашек, родители которых не меньше нашего переживали и с тревогами и надеждами ждали начала учебного года, тоже всё получится".

Физико-математическая школа Тюменской области — это государственное автономное общеобразовательное учреждение, где приоритетными в обучении являются такие направления, как биоинженерия, биоинформатика, прототипирование, нейропилотирование, экспериментальная физика, графический дизайн. Школа состоит из трех учебных корпусов, спортивного зала, зала хореографии, конференц-зала, библиотеки и общежития.

При приеме в пятые классы учебного заведения школьники проходят вступительные испытания, среди них — конкурс портфолио и решение заданий по математике на сформированность логического мышления.

Влада Нерадовская