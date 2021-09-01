В Тюменском районе открыли школу после капремонта

| Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района ВКонтакте

Школа с отделением для детсадовцев открыли в пос. Андреевский 1 сентября после капитального ремонта. Торжественная линейка прошла для 37 первоклассников и 10 выпускников. Ученики остальных классов начали первый учебный день сразу в кабинетах, сообщает администрация Тюменского района.

Классы оснащены современным оборудованием для занятий физикой, химией, информатикой, есть наборы для легоконструирования, приборы дополненной и виртуальной реальности, уютная библиотека, холлы с напольными шахматами, спортзал. В школе оборудован медицинский кабинет, пищеблок.

Для 90 дошкольников отремонтированы помещения трех групп, установлена удобная мебель, закуплены игрушки.

На территории школы имеется настоящий спортивный городок: корт с трибунами, площадка для игры в мини-футбол, беговая дорожка, площадка для баскетбола и волейбола, тренажерный комплекс и комплекс для сдачи норм ГТО. На игровых площадках - разнообразные малые архитектурные формы на безопасном резиновом покрытии.

По периметру школьной территории оборудовано освещение, в следующем году газоны будут засеяны травой и цветами.