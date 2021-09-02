Тюменский "Роснефть-класс" пополнили более 20 талантливых учеников

| Фото: РН-Уватнефтегаз | Фото: РН-Уватнефтегаз

46 старшеклассников школы № 25 Тюмени побывали на торжественной линейке 1 сентября в качестве учеников "Роснефть-классов". 25 человека перешли в 11 "А" класс, а 10 "А" класс пополнил 21 представитель из разных общеобразовательных учреждений Тюмени и всего региона. Ребята отмечают: попасть в профильный класс не так-то просто, но для тех, кто прилежен в учебе и стремится к новым знаниям, нет ничего невозможного.

В приветственном слове директор школы № 25, заслуженный учитель России Светлана Дубонос подчеркнула, что "Роснефть-классы" это гордость учебного заведения и поблагодарила компанию "РН-Уватнефтегаз" за сотрудничество.

"Мы стараемся не подводить партнера. Наши ученики получают высокие баллы на экзаменах, средний балл за ЕГЭ по русскому языку у выпускников "Роснефть-классов" - 90, по математике – выше 70. Каждый год есть медалисты. Очень важно, что дети могут соприкоснуться с будущей профессией и за два года получают такую подготовку, которая позволяет им поступать в ведущие вузы страны", - сказала она.

Начальник Управления профессиональной ориентации и довузовской подготовки Тюменского индустриального университета, кандидат технических наук Альберт Мальшаков также отметил, что выпускники этой школы стабильно показывают высокие результаты, пожелал ребятам терпения и удачи.

Напомним, что проект "Роснефть-класс" реализуется в Тюменской области с 2015 года. Первый профильный класс открылся в школе поселка Туртас Уватского района, а в 2018 году – в Тюмени. Набор старшеклассников этого года в Тюмени – уже четвертый по счету. Выпускники поступают не только в опорный вуз компании – ТИУ, преподаватели которого ведут у них часть предметов, но и в знаменитую московскую "бауманку" и другие университеты и институты научно-технического и нефтегазового профиля.

Начальник отдела оценки и развития персонала "РН-Уватнефтегаза" Елена Рудык на командообразовании для учеников РН-классов, которое традиционно организовывают нефтяники в День знаний, рассказала о планах на учебный год в рамках расширения профориентационного кругозора учеников–встречах на корпоративных мероприятиях, выезд на производственные площадки, встречи с молодыми специалистами предприятия, участия в тематических классных часах- где говорится о ценностях предприятия и пользе, которую оно приносит региону и стране.

Классный руководитель 11 "А" и учитель математики Светлана Мишукова отмечает, что воспитанники "Роснефть-классов" очень мотивированные и умные, ставящие перед собой грандиозные цели. С них серьезный спрос: по сравнению с параллельным классом у ребят большее количество часов по профильным предметам – физике, математике и информатике. Однако одной учебой жизнь их не ограничивается – дети показывают себя и в творчестве, и в общественной жизни, и в спорте.

Один из учеников Светланы Мишуковой, Дмитрий Попов, приехал в Тюмень из Губкинского. Его папа - работник нефтяной отрасли, и сын решил пойти по стопам отца, связать жизнь с нефтедобывающей компанией, но больше углубиться в айти-сегмент отрасли. Он уверен, что работа в компании поможет ему реализовать мечты и построить успешное будущее.

Дарья Казакова