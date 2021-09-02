Гиперспектральная камера поможет тюменским ученым изучить свойства растений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для изучения различных свойств растительности на карбоновом полигоне в Тюменской области будут применять гиперспектральную камеру.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующий кафедрой картографии и геоинформационных систем Тюменского госуниверситета Рустам Идрисов, произведена камера в Германии. Всего в России работает только три таких устройства.

В настоящее время гиперспектральная камера установлена стационарно, в ближайшее время специалисты закрепят ее на беспилотном летательном аппарате и будут обучать собирать данные.

"Особенность устройства в том, что оно снимает сразу сто различных зон спектров, тогда как обычные камеры – не более десяти. За счет такого большого количества информации можно получить уникальные данные о свойствах растений. А поскольку работать мы будем на карбоновом полигоне, то нам интересно распознавание свойств растительности, которые напрямую связаны с циклом углерода и выделением углекислого газа", - рассказал он.

Тюменские специалисты уже связали камеру со специально разработанным программным обеспечением. Сейчас устройство учится распознавать разные виды растений, к примеру, хвойные или лиственные, мелко- или крупнолистные, и определять их состояние. Планируется, что камера будет оперативно передавать данные прямо во время полета. Информация позволит понять, какие деревья и растения есть на территории, а также здоровая это растительность или нет.

"Предстоит большая работа, думаю, что для полного сбора данных понадобится не один год. Пока камера будет применяться в научных целях. Когда мы найдем совершенно точные закономерности и покажем какие-то зависимости, которые сможем доказать, тогда можно будет говорить о более широком применении устройства", - добавил Рустам Идрисов.

Напомним, 30 августа недалеко от Тюмени, вблизи озера Кучак был официально открыт один из первых в России карбоновых полигонов. Площадь его составляет 2,32 га, а установленное оборудование позволяет проводить мониторинг выброса парниковых газов на территории более 10,6 тыс. га. Собранные данные помогут оценить секвестрационный потенциал каждой экосистемы и разработать наиболее эффективные для поглощения углекислого газа сочетания видов и сортов растений.

Любовь Голышева