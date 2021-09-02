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Туристический кешбэк доступен тюменцам до 14 сентября 2021 года

Общество, 10:38 02 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 14 сентября продлил Ростуризм окно продаж в рамках программы туристического кешбэка, которую ранее планировалось завершить 31 августа. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно поехать с 1 сентября до окончания навигации, сообщает Ростуризм.

Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой "МИР", на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

Суммарно в 2021 году по программе туристического кешбэка было куплено туров и проживания более чем на 32 млрд рублей. Россиянам напрямую вернулось свыше 6 млрд рублей. Было совершено 727,8 тыс. транзакций.

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# Ростуризм , туристический кешбэк

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