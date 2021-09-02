Тюменские автомобилисты могут оспорить штраф за нарушение ПДД через госуслуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для российских автомобилистов с 1 сентября 2021 г. действуют важные законодательные изменения. Это старт "гаражной амнистии", возможность обжаловать штрафы через портал Госуслуг, а также новый дорожный знак "Фотовидеофиксация". О них сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Оспорить штраф за нарушение ПДД, зафиксированное дорожной камерой, теперь можно через портал Госуслуг. Срок получения ответа - три дня после вынесения решения.

Знак, предупреждавший о камерах на дороге, заменит новый - 6.22 "Фотовидеофиксация". В населенных пунктах новый знак не сообщает конкретные места работы камер, а информирует о том, что такие камеры могут быть в этом районе. За городом знак устанавливается за 150-300 метров до камеры.

С 1 сентября вступила в силу "гаражная амнистия". Теперь владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 2004 г. как объекты капитального строительства смогут оформить земельные участки в собственность по упрощенной схеме.

С 16 сентября вступает в силу решение Евразийской экономической комиссии о временном производстве автомобилей без системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Такая мера продлится до конца 2021 г. Решение не распространяется на транспортные средства для перевозки детей и опасных грузов.