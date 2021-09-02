За семь месяцев 2021 года в Тюменской области собрано более 140,9 млрд рублей налогов

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации выросли к поступлениям аналогичного периода 2020 года более чем на 16,2 млрд рублей, или на 13%, и составили 140,9 млрд рублей в Тюменской области по состоянию на 1 августа 2021 года.

"Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил около 93 миллиардов рублей, - сообщается на сайте федеральной налоговой службы. – Это больше уровня поступлений за соответствующий период 2020 года на 12,5%, или на 10,3 миллиарда рублей".

Поступления в федеральный бюджет выросли на 1,6 млрд рублей и составили 40,6 млрд рублей. В общей сумме поступления НДС составили – 91,5%, налога на прибыль организаций – 5,6% и акцизов по подакцизным товарам – 1,3%.

В бюджет Тюменской области поступления относительно аналогичного периода 2020 года увеличились более чем на 8,7 млрд рублей и составили 52,4 млрд рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области с января по август 2021 года обеспечили следующие виды налогов: НДФЛ – 42%, налог на прибыль – 30,7%, имущественные налоги – 14,9%, акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 3,8% и налоги на совокупный доход – 8,2%.

Более чем на 10% от уровня аналогичного периода 2020 года выросли поступления по налогу на прибыль организаций на 50% или на 6,1 млрд рублей, по налогу на доходы физических лиц (12,5% или 2,5 млрд рублей), по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации ( 56,3% или 87,6 млн рублей), по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными ресурсами в федеральный бюджет (в 3 раза или на 74 млн рублей), по налогу на имущество физических лиц (49,1% или 35 млн рублей), по транспортному налогу с организаций (15,7% или 44,6 млн рублей), по земельному налогу с организаций и физических лиц (16,3% или 85 млн рублей).

Рост поступлений по страховым взносам на обязательное социальное страхование составил 14,2% или 5,9 млрд рублей.