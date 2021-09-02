Жителя Тюменской области отправили в колонию-поселение за неоднократную пьяную езду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На девять месяцев лишения свободы за неоднократную пьяную езду осужден 52-летний житель Омутинского района, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, около 7 часов 4 июня 2021 г. нетрезвый мужчина на ВАЗ-21053 выехал из с. Шорохово Исетского района в Ишим. На 163-м км автодороги Тюмень — Омск он не справился с управлением и съехал в кювет. После его задержали сотрудники ДПС. "От водителя исходил запах алкоголя. Проведенное освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние", — рассказали в прокуратуре.

Ранее, в июле 2018 года, мужчина уже был осужден за пьяное вождение и лишен водительских прав на два года. Между тем должных выводов он не сделал.

Отбывать наказание нарушитель будет в колонии-поселении. На два года шесть месяцев суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.