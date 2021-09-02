Тюменские волейболисты поспорят за Кубок в Екатеринбурге

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" примет участие в предварительном этапе розыгрыша Кубка Николая Буробина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба клуба.

В турнире принимают участие клубы высшей лиги "А". Волейболисты "Тюмени" сыграют в группе №4. Подопечным Сергея Шульги в столице Урала предстоит провести три матча. 3 сентября сибиряки сыграют с магнитогорской "Магниткой". На следующий день их соперником станет местный "Локомотив-Изумруд". А 5 сентября - "Динамо" из Челябинска.

В финальный этап Кубка выйдет лучшая команда из квартета. Остальные примут участие в утешительных раундах.