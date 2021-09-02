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В Тюменской области мужчину обвиняют в расправе над оппонентом

Происшествия, 17:43 02 сентября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

31-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве. Следователи установили, что он застрелил мужчину в лесу у с. Шабанова Омутинского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла в лесном массиве на проселочной дороге села 31 августа. Следователи выяснили, что вооруженный полуавтоматическим гладкоствольным ружьем злоумышленник выстрелил в мужчину, с которым поссорился. Пули попали в руку и грудь. Пострадавший умер на месте.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос о мере пресечения.

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# следователи , СУ СК РФ по Тюменской области , убийство

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