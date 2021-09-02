В Тюменской области мужчину обвиняют в расправе над оппонентом

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

31-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве. Следователи установили, что он застрелил мужчину в лесу у с. Шабанова Омутинского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла в лесном массиве на проселочной дороге села 31 августа. Следователи выяснили, что вооруженный полуавтоматическим гладкоствольным ружьем злоумышленник выстрелил в мужчину, с которым поссорился. Пули попали в руку и грудь. Пострадавший умер на месте.

Злоумышленник задержан. Решается вопрос о мере пресечения.