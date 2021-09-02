Наставники проекта "Тюменская марка" научат конкурсантов зарабатывать больше

| Фото: со страницы Мурата Нурпеисова в Facebook | Фото: со страницы Мурата Нурпеисова в Facebook

Секретами успешного бизнеса поделятся с участниками проекта "Тюменская марка" успешные предприниматели. Они станут наставниками в каждой из пяти номинаций конкурса, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Например, обучать предпринимателей в сфере услуг будет генеральный директор консалтинговой компании Мурат Нурпеисов. Бизнес-тренер может стать инвестором для кого-то из участников, но его основной задачей будет научить предпринимателей добиваться успеха.

"Некоторые приходят на конкурс, чтобы найти наставников или кого-то еще, кто даст ему денег. Это неправильно. Деньги тебя найдут, денег море. А вот создать хорошую идею, которая принесет денег – это потребует труда. Я не ценю в людях лояльность. Я ценю заинтересованность", – сказал Мурат Нурпеисов.

Конкурс "Тюменская марка" проводит администрация Тюмени для поддержки местного бизнеса. Победители получат по 400 тыс. рублей на реализацию собственного проекта. Бизнес-тренер обещает научить зарабатывать еще больше.

Чтобы попасть в команду к бизнес-тренеру, нужно зайти на официальный сайт проекта и заполнить анкету. Заявки принимают до 3 сентября.