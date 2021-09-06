В Тюмени киберспортсмены и косплееры поборются за 1,2 млн рублей

| Фото: Tyumen Cyber Fest ВКонтакте | Фото: Tyumen Cyber Fest ВКонтакте

Киберспортивный фестиваль Tyumen Cyber Fest 2021 в Тюмени 18 и 19 сентября соберет игроков и косплееров со всей страны. Призовой фонд составит 1 млн рублей, сообщают организаторы.

Участники смогут показать свое мастерство в шести дисциплинах - FIFA, Guilty Gear Strive, CS:GO, DOTA2, Call of Dute и NHL.

У желающих есть возможность принять участие в косплей-конвенте. Он будет оцениваться в семи номинациях - Гран-при, лучший пошив, лучший костюм из аниме, лучший костюм из игры, лучший костюм из западного Гик-направления, лучший крафт и лучший командный косплей. Призовой фонд составит 200 тыс. рублей.

В Tyumen Cyber Fest 2021 смогут принять участие спортсмены старше 14 лет, имеющие гражданство РФ. Регистрация на сайте.