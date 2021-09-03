Новый детский сад построят в Тобольске в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый детсад на 240 мест построят в подгорной части Тобольска в 2022 году. Он заменит существующий на ул. Пушкина, в который могут ходить всего 55 детей.

Об этом глава города Максим Афанасьев написал в своем Instagram.

"Очень много родителей, дети которых сейчас посещают сады не по месту жительства, высказывали желание водить своих детей именно в садик подгорой. Скоро мы этот запрос закроем", - отметил он.

Как говорит Афанасьев, подгорная часть города – это не только про туризм. Это большая и красивая территория, обрамленная с одной стороны рекой, а с другой – живописными холмами. И с каждым годом она становится все более привлекательной для жизни.

Администрация муниципалитета решает вопрос по водопонижению данной части города. Рабочие очищают и укрепляют русла рек. Продолжается работа по освещению, ремонту дорог. Ежегодно здесь приводят в нормативное состояние по 2-4 километра.

"С прошлого года начали строить долгожданные тротуары. В этом на улицах Ленина и Кирова они появятся в рамках инициативного бюджетирования. Тоболяки сами высказали необходимость и сами проголосовали за его реализацию", - сказал Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева