Тюменцев предупреждают о сильном ветре
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Кратковременный дождь, гроза и сильный ветер прогнозируют в Тюмени на 4 сентября, сообщает Единый центр оперативного реагирования города со ссылкой на Тюменский гидрометцентр.
Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.
Температура ночью, согласно прогнозу, составит +15…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов.