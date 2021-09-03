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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев предупреждают о сильном ветре

Общество, 16:49 03 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кратковременный дождь, гроза и сильный ветер прогнозируют в Тюмени на 4 сентября, сообщает Единый центр оперативного реагирования города со ссылкой на Тюменский гидрометцентр.

Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.

Температура ночью, согласно прогнозу, составит +15…+17 градусов, днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов.

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# неблагоприятные погодные условия , погода

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