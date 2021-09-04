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Тюменская область присоединилась к субботнику "Зеленая Россия"

Общество, 10:22 04 сентября 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия" даст старт Тюменская область 4 сентября. Его участниками станут сотрудники администраций городских округов и муниципальных районов, учреждения, предприятия и неравнодушные граждане, сообщает региональный департамент недропользования и экологии.

В 2020 году в период проведения субботника "Зеленая Россия" на территории юга Тюменской области было проведено 20 мероприятий, участвовали более 20 тыс. человек, очищена территория общей площадью 809 га, убрано почти 2,4 тыс. кубометров мусора, высажено 544 дерева.

Субботник продлится до 26 сентября. Организатор мероприятия — общероссийское экологическое общественное движение "Зеленая Россия".

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# субботник , экология

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