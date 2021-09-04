Защитник "Урала" Исламжан Насыров будет играть за футбольный клуб "Тюмень"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Защитник екатеринбургского "Урала" Исламжан Насыров стал новичком футбольного клуба "Тюмень". Он будет играть в составе команды на правах аренды, сообщает клуб.

Спортсмену 23 года. Помимо основного состава "Урала", за который он провел восемь матчей в РПЛ, Насыров играл в ФНЛ за "Оренбург", а также в ПФЛ, где выступал за новотроицкую "Носту" и "Урал-2".

В составе последней команды в прошлом сезоне уроженец оренбургского села Лужки стал автором гола на стадионе "Геолог", реализовав пенальти в ворота "Тюмени".

Насыров выступал за студенческую сборную России, которая два года назад на летней Универсиаде в Италии заняла четвертое место.

Играть за "Тюмень" он будет под номером 77.