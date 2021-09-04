Всероссийские соревнования по лыжным гонкам соберут в Тюмени 180 спортсменов
| Фото: www.flgr.ru (архив)
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры) пройдут на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 14-17 сентября 2021 года. Участниками станут около 180 спортсменов сборных команд регионов России, сообщает Центр спортивной подготовки.
Расписание стартов: 15 сентября - лыжероллеры - спринт. Классический стиль.
16 сентября - лыжероллеры – раздельный старт. Свободный стиль.
17 сентября - персьют. Кросс.
В связи с ограничениями соревнования проводятся без зрителей. Запланирована интернет – трансляция.