Всероссийские соревнования по лыжным гонкам соберут в Тюмени 180 спортсменов

| Фото: www.flgr.ru (архив) | Фото: www.flgr.ru (архив)

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры) пройдут на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 14-17 сентября 2021 года. Участниками станут около 180 спортсменов сборных команд регионов России, сообщает Центр спортивной подготовки.

Расписание стартов: 15 сентября - лыжероллеры - спринт. Классический стиль.

16 сентября - лыжероллеры – раздельный старт. Свободный стиль.

17 сентября - персьют. Кросс.

В связи с ограничениями соревнования проводятся без зрителей. Запланирована интернет – трансляция.