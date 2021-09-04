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Всероссийские соревнования по лыжным гонкам соберут в Тюмени 180 спортсменов

Спорт, 14:08 04 сентября 2021

www.flgr.ru (архив) | Фото: www.flgr.ru (архив)

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллеры) пройдут на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 14-17 сентября 2021 года. Участниками станут около 180 спортсменов сборных команд регионов России, сообщает Центр спортивной подготовки.

Расписание стартов: 15 сентября - лыжероллеры - спринт. Классический стиль.

16 сентября - лыжероллеры – раздельный старт. Свободный стиль.

17 сентября - персьют. Кросс.

В связи с ограничениями соревнования проводятся без зрителей. Запланирована интернет – трансляция.

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