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ФК "Тобол" переиграл челябинских футболистов

Спорт, 12:54 06 сентября 2021

ФК "Тобол" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тобол" во ВКонтакте

ФК "Тобол" из Тобольска одержал очередную победу в региональном первенстве России в третьем дивизионе.

В матче 21 тура тоболяки на своем поле переиграли молодежную команду "Челябинска" — 2:1.

Счет уже на седьмой минуте матча открыли хозяева. Эдуард Сагдиев реализовал 11-метровый удар. В середине тайма тоболяки остались в меньшинстве. За две желтые карточки с поля был удален защитник Юрий Низовских. Челябинцы преимуществом воспользовались и на 45 минуте сравняли счет. В начале второго тайма Эдуард Сагдиев оформил дубль, установив окончательный счет в матче.

"Тобол" набрал 31 очко и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Вячеслава Афонина проведут на выезде. 8 сентября они сыграют в Омске с местным "Иртышом".

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# Тобольск , ФК Тобол

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