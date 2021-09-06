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Для предпринимателей Тюменской области подготовили пакетные решения по семи направлениям

Экономика, 16:38 06 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателям Тюменской области доступны пакетные решения: "Программа акселерации", "Продавай!", "Продвигай!", "Бизнес на селе", "Инвестируй", "Защищай свой бизнес" и "Развивай персонал". Об этом сообщил руководитель Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области Дмитрий Утьев.

Комплексные услуги доступны предпринимателям, срок регистрации которых составляет более года и оказывается на бесплатной основе. В рамках оказания услуг доступно продвижение товара, работ, в том числе в СМИ и социальных сетях, обучение в специализированных образовательных проектах.

Новая форма поддержки предпринимателей заработала в Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подать заявку на оказание комплексных услуг можно по ссылке, подробности по телефону: 8-932-482-75-67.

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# инвестиционное агентство , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , предпринимательство

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