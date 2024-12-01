Для тюменских предпринимателей до 2027 года будет действовать "нулевая" налоговая ставка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 1 января 2025 года по 1 января 2027 года для тюменских, впервые зарегистрированных, предпринимателей будет действовать "нулевая" налоговая ставка. Соответствующий законопроект по поддержке реального сектора экономики был принят на ноябрьском заседании Тюменской областной думы. Налоговой льготой могут воспользоваться предприниматели, осуществляющие свою деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного проживания и работающих по УСН или применяющих патентную систему налогообложения.

По словам депутата облдумы Эдуарда Омарова, все льготы, которые были в 2024 году для бизнеса сохранены, все программы поддержки будут реализованы.

"Бизнесу важно чувствовать стабильность, важно знать, что никаких негативных изменений не будет, более того, будут оправданы инвестиционные вложения в регион, - подчеркнул он. - Мы сохранили все льготы, которые были приняты в прошлом году - это касается налогов на имущество, льгот по упрощенной системе налогообложения, особенно, в части, вновь открываемых предприятий, нулевая ставка в сфере производства, в социальной сфере, научной сфере. Это очень важно, поскольку эти сферы нуждаются в особом внимании, в особом развитии, и через такие сферы мы планируем развивать технологическое предпринимательство и обеспечить технологический суверенитет".

В соответствии с изменениями федерального законодательства снимаются ограничения по сроку применения инвестиционного налогового вычета, а также пониженных налоговых ставок на прибыль организаций для участников региональных инвестпроектов. Также будет освобождено от налогообложения имущество организаций – объекты инновационной образовательной среды, созданные с применением механизма концессии. Этот закон касается, в частности объектов межуниверситетского кампуса, который строится в Тюмени в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Региональные налоговые преференции, по оценке депутата Эдуарда Омарова, способствуют сохранению и развитию малого и среднего бизнеса, а также привлечению инвестиций в регион, а это, в первую очередь, рабочие места для жителей Тюменской области.