В Тюменской области действуют 17 лесных пожаров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

17 лесных пожаров на площади 708 гектар действуют в Тюменской области на сегодняшний день. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Урал сообщил начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

"Всего с начала пожароопасного периода на Урале уже зафиксировано 3 тысячи 771 лесной пожар на площади 337 тысяч гектар, - пояснил он. – Самое большое количество пожаров зафиксировано в Челябинской, Свердловской областях, самые большие площади, пройденные огнем, - в Тюменской области".

Главными причинами лесных пожаров, по словам Олега Сандакова, остается человеческий фактор и сухие грозы.

Уровень пожарной опасности в уральских регионах, по данным главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, останется высоким.

"По нашим расчетам класс пожарной опасности за прошедшие выходные дни в ряде районов снизился, - рассказала она. - В ближайшие дни ожидается прохладная погода, но больших осадков ждать не следует. Они будут, но в основном небольшие и для снижения пожарной опасности малозначимые".