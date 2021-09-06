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Тюменские волейболисты трижды уступили на турнире в Екатеринбурге

Общество, 17:10 06 сентября 2021

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейбольный клуб "Тюмень" потерпел три поражения на предварительном этапе Кубка Николая Буробина в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба клуба.

В первой встрече на турнире тюменцы уступили "Магнитке" из Магнитогорска - 0:3, следом проиграли с таким же счетом "Локомотив-Изумруду" из Екатеринбурга. В заключительном матче тюменцы оказались слабее челябинского "Динамо" - 0:3 (14:25, 19:25, 23:25)

Предварительный этап Кубка Буробина "Тюмень" завершила на четвертом месте.

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