Тюменские дзюдоистки поспорят за награды игр стран СНГ

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменские дзюдоистки в составе сборной России участвуют в играх стран СНГ в Казани, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

С 4 по 11 сентября 1 тыс. 500 спортсменов от 14 до 23 лет из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана примут участие в 16 видах спорта. Они разыграют 182 комплекта наград.

Борьба за медали у дзюдоистов состоится 9 и 10 сентября во Дворце единоборств "Ак Барс". В составе сборной России - две представительницы Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо". В самой легкой весовой категории до 48 кг выступит бронзовый призер первенства Европы Алина Сергеева, в весе свыше 78 кг будет бороться призер первенств России Валерия Таратунина.