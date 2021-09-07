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Тюменцы станцуют под музыку местных ансамблей

Общество, 09:58 07 сентября 2021

из сообщества "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте

Любителей классических танцев приглашают на традиционную программу "В городском саду" на Масловском взвозе 9 сентября в 17 часов, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Танцы пройдут в сопровождении ансамбля русских народных инструментов “Ваталинка” и Тюменского оркестра русских народных инструментов им. Л.Ф. Беззубова.

Программа развернется на набережной Туры — в арт-пространстве.

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# арт-пространство , танцы

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