Семейное мероприятие ко Дню трезвости пройдет в экопарке Затюменском

| Фото: региональный центр "Семья" Вконтакте | Фото: региональный центр "Семья" Вконтакте

Профилактическое семейное мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому дню трезвости, пройдет в Тюмени в экопарке Затюменском 11 сентября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по реализации профилактических программ областного центра профилактики и реабилитации Александра Оспищева, участие в нем смогут принять все желающие. Их ждут различные игры, конкурсы, спортивные и интеллектуальные состязания.

"Каждый вместе со своей семьей сможет поучаствовать в спортивной эстафете, поиграть в дартс и профилактические настольные игры. Самых активных ждут полезные подарки и сувениры. На одной из площадок в Instagram мы разыграем суперприз - коробку мороженого. Ее получат авторы самого креативного фото и антиалкогольного слогана", - рассказала она.

Мероприятие начнется в 11 часов 30 минут на спортплощадке у тренажеров. Предварительной регистрации не требуется.

В сентябре в Тюменской области пройдут профилактические рейды "Трезвый водитель" и "Трезвый двор". Волонтеры профилактического движения вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних и сотрудниками ГИБДД проведут беседы с местными жителями и раздадут листовки.

Полезная информация о профилактике употребления алкоголя среди подростков и их родителей будет также размещаться в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Любовь Голышева