В Тобольске открыли выставку "Место силы. Река Вах"

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставочный проект "Место силы. Река Вах" открыли в Губернаторском музее Тобольска, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

⁣⁣"Мистические звуки древней обрядовой музыки, таинственные деревянные идолы – божества северных народов и невероятные места концентрации духовной силы – все это вызывало интерес и удивление у исследователей и бывалых путешественников. В их числе был и краевед Григорий Матвеевич Дмитриев-Садовников. Выставка "Место силы. Река Вах" проходит в год столетия памяти исследователя и представляет собранные Григорием Матвеевичем бесценные материалы по культуре и быту обских угров", - рассказали музейщики.

⁣⁣Под загадочные мелодии севера, в таинственной обстановке зала гости могут увидеть ранее не экспонировавшиеся предметы культа, познакомиться с эксклюзивными фотоматериалами этнографической экспедиции 1912 года и представить место своей силы.⁣⁣⠀

⁣⁣Посетить выставку можно до 22 ноября по адресу: Тобольск, площадь Семена Ремезова 10.⁣⁣⠀

Возрастное ограничение 6+.