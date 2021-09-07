Новый жилой массив в Тюмени построят с помощью федерального инфраструктурного займа

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Инфраструктурный займ в размере 0,7 млрд получит Тюменская область для развития жилого микрорайона в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя России.

Проект для финансирования строительства жилого микрорайона в районе аэропорта Плеханово в Тюмени с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был утвержден на очередном заседании межведомственной комиссии при Минстрое РФ. В рамках проекта предполагается строительство пяти очередей жилой недвижимости общей площадью более чем 300 тыс. кв. метров. Средства будут направлены на создание инженерной инфраструктуры: магистральных и внутриквартальных дорог, а также сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газовой котельной.

Строительство этого жилого микрорайона – крайне важный и масштабный для Тюмени проект, отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

"Недавно в рамках рабочей поездки мне удалось лично ознакомиться с ходом его реализации. Площадь полностью готова для строительства и развития территории. Применение механизма инфраструктурных облигаций позволит создать на территории более 50 гектаров современную инфраструктуру, которая является неотъемлемой частью жилья нового качества и необходима для формирования комфортных условий проживания людей", – сказал он.

Новый механизм финансирования позволит региону в полной мере реализовать градостроительный потенциал, приступить к реализации проекта, для которого ранее требовалось изыскивать дополнительное финансирование, заявил директор ДОМ.РФ по инфраструктурным облигациям Антон Никитин. Тюменская область станет одним из пилотных регионов, где будут опробованы инфраструктурные облигации и отработано дальнейшее масштабирование этого механизма на всю страну.

Для Тюменской области важно участие в пилотном проекте по использованию облигаций для финансирования строительства объектов инфраструктуры для жилищного строительства, считает глава региона Александр Моор. Новый механизм позволит оперативно запустить в Тюмени очередной крупный проект комплексного жилищного строительства, обеспечит еще больше возможностей выбора при покупке квартир.

"В целом более семи тысяч семей смогут приобрести новое жилье, построенное с использованием инфраструктурных облигаций. Общий срок освоения участка составит пять лет, при этом первый дом запланирован к вводу уже в декабре 2022 года. Внедрение на практике указанного механизма дает возможность застройщику уже на начальном этапе получить на льготных условиях средства для финансирования создания необходимой инфраструктуры — дорог, инженерных сетей, что позволяет сократить сроки строительства и ввода объекта. Успешная апробация этого механизма позволит обеспечить его дальнейшее использование при реализации в регионе других проектов жилищного строительства, придаст новый импульс темпам этого строительства и, в конченом итоге, повлияет на увеличение доступности жилья для людей", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко