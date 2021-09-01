Школьники Тюменской области попадают на уроки через входной фильтр

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Во всех школах Тюменской области организован входной фильтр с измерением температуры тела у сотрудников и обучающихся. Это необходимо для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Учителя должны быть внимательны к каждому школьнику и коллегам. Лица с признаками инфекционных заболеваний: респираторными, кишечными, повышенной температурой тела должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой медицинской помощи, либо прибытия родителей", - говорят эксперты.

С начала нового учебного года управление Роспотребнадзора напоминает об антиковидных рекомендациях. Сотрудники ведомства планируют совершать рейды в школы в плановом порядке и по письменным обращениям, в которых есть жалобы на нарушения требований.

Анжела Лебедева