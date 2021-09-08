В Тюмени на выставке "Третья идея" покажут фильм о художнике Евгении Стрелкове

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Показ фильма "Евгений Стрелков: квантовые наблюдения" покажут в рамках выставки "Третья идея" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 10 сентября. Начало - в 19 часов, сообщают организаторы.

"Режиссер Дмитрий Степанов мечтал задокументировать текущую художественную среду Нижнего Новгорода, тех художников, которые остались невидимыми для арт-рынка. Так появился фильм про Евгения Стрелкова", - рассказали в мультицентре "Контора пароходства".

Фильм расскажет, как соединить роль художника и историка арт-сообщества, как поймать неизвестный радиосигнал и как выйти из невидимости в неизвестность.

После просмотра киноленты зрители смогут бесплатно пройти на выставку "Третья идея", посвященную советскому атомному проекту. Зарегистрироваться на показ можно по ссылке.

Напомним, 3 сентября на первом этаже мультицентра "Контора пароходства" открылась экспозиция "Третья идея". На ней художник из Нижнего Новгорода Евгений Стрелков представил циклы графических работ, инсталляции.

Возрастное ограничение: 16+.