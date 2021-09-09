В Тюменской области 89 студентов стали обладателями губернаторской стипендии

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89 студентов Тюменской области стали обладателями губернаторской стипендии на новый учебный год. Среди них 24 обучающихся в ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Распоряжение о назначении именных стипендий губернатора Тюменской области на 2021/22 учебный год подписал глава региона Александр Моор. "Эта денежная премия ежегодно выплачивается наиболее талантливым молодым людям за особые успехи в учебе, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, творческой спортивной и социальной деятельности", - отметили в ТюмГУ.