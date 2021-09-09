В Тюмени директор фирмы не уплатил налогов на 35 млн рублей

| Фото: nalog.ru | Фото: nalog.ru

Директора ООО "ДСК 2000" будут судить в Тюмени за уклонение от налогов на 35 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, руководитель передал главному бухгалтеру компании фиктивные счета-фактуры с ложными сведениями о выполненных работах шестью фирмами-однодневками. Бухгалтер, не зная о подложности документов, отражала их в бухгалтерском учете и налоговых декларациях.

Это позволило организации в 2016-2018 годах уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль в сумме более 35 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на банковские счета и имущество организации и самого обвиняемого на сумму более 60 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.