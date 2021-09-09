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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На строительство путепровода через Транссиб в центре Ялуторовска выделили 2,8 млрд рублей

Губернатор, 17:00 09 сентября 2021

оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Путепровод через транссибирскую магистраль появится в центре Ялуторовска. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях.

"Муниципальный бюджет получит деньги на строительство важного для Ялуторовска объекта в рамках региональной госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры", – написал глава региона.

Проект путепровода уже разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая протяженность объекта свыше 2,1 км. Построить развязку планируется за два года, первые автомобили смогут проехать по ней в 2023 году. На строительство путепровода выделено около 2,8 млрд рублей.

Отметим, что сегодня Александр Моор находится в рабочей поездке в Ялуторовске.

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# Александр Моор , путепровод , транспорт , Ялуторовск

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