На строительство путепровода через Транссиб в центре Ялуторовска выделили 2,8 млрд рублей

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Путепровод через транссибирскую магистраль появится в центре Ялуторовска. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях.

"Муниципальный бюджет получит деньги на строительство важного для Ялуторовска объекта в рамках региональной госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры", – написал глава региона.

Проект путепровода уже разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Общая протяженность объекта свыше 2,1 км. Построить развязку планируется за два года, первые автомобили смогут проехать по ней в 2023 году. На строительство путепровода выделено около 2,8 млрд рублей.

Отметим, что сегодня Александр Моор находится в рабочей поездке в Ялуторовске.