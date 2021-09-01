Пьяного тюменца с пистолетом задержали росгвардейцы

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Вооруженного пистолетом нетрезвого тюменца задержали в общественном месте сотрудники Росгвардии. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, позже выяснилось, что оружие было пневматическим.

Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что на одной из улиц Тюмени замечен мужчина в нетрезвом состоянии с похожим на оружие предметом в руке.

Росгвардейцы прибыли по указанному адресу и вскоре в одном из дворов обнаружили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. 61-летний местный житель с пневматическим пистолетом был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.