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Пьяного тюменца с пистолетом задержали росгвардейцы

Происшествия, 11:08 10 сентября 2021

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Вооруженного пистолетом нетрезвого тюменца задержали в общественном месте сотрудники Росгвардии. Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, позже выяснилось, что оружие было пневматическим.

Экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что на одной из улиц Тюмени замечен мужчина в нетрезвом состоянии с похожим на оружие предметом в руке.

Росгвардейцы прибыли по указанному адресу и вскоре в одном из дворов обнаружили мужчину, схожего по описанию с разыскиваемым. 61-летний местный житель с пневматическим пистолетом был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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# Росгвардия

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