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Бизнес-интенсив для самозанятых тюменцев пройдет в "Точке кипения"

Общество, 18:20 10 сентября 2021

Точка кипения — Тюмень ВКонтакте

Образовательный интенсив "Открой свое дело" для самозанятых состоится в пространстве "Точка кипения — Тюмень" (ул. Республики, 142) 11 сентября в 12 часов. В программе мероприятия — мастер-классы, менторская гостиная, интеллектуальная викторина, настольная игра и нетворкинг.

Спикерами образовательного интенсива станут действующие предприниматели. Участники попробуют открыть свой бизнес и смогут найти партнера, наставника, заказчика, поставщика, инвестора или сотрудников. Для участия в бизнес-интенсиве нужна регистрация.

Напомним, с этого года в Тюменской области начинается реализация федерального проекта по поддержке самозанятых граждан, на эти цели из федерального и регионального бюджетов направят 55 млн рублей. Узнать, как стать самозанятым, можно на сайте самозанятые72.рф.

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# мастер-класс , самозанятые , Точка кипения

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