Бизнес-интенсив для самозанятых тюменцев пройдет в "Точке кипения"

Точка кипения — Тюмень ВКонтакте Точка кипения — Тюмень ВКонтакте

Образовательный интенсив "Открой свое дело" для самозанятых состоится в пространстве "Точка кипения — Тюмень" (ул. Республики, 142) 11 сентября в 12 часов. В программе мероприятия — мастер-классы, менторская гостиная, интеллектуальная викторина, настольная игра и нетворкинг.

Спикерами образовательного интенсива станут действующие предприниматели. Участники попробуют открыть свой бизнес и смогут найти партнера, наставника, заказчика, поставщика, инвестора или сотрудников. Для участия в бизнес-интенсиве нужна регистрация.

Напомним, с этого года в Тюменской области начинается реализация федерального проекта по поддержке самозанятых граждан, на эти цели из федерального и регионального бюджетов направят 55 млн рублей. Узнать, как стать самозанятым, можно на сайте самозанятые72.рф.